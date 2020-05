La réaction de Ceballos face à une rumeur concernant Séville

Il s'agit de l'une des rivalités les plus importantes d'Espagne. Le Betis et le FC Séville, tous les deux situés dans la même ville, sont d'éternels ennemis et les supporters des deux clubs animent l'un des derbys les plus chauds d'Espagne en Liga.

Dani Ceballos, qui joue actuellement à Arsenal mais prêté par le Real Madrid, est un joueur qui a grandi sous les couleurs du Betis avant de rejoindre la capitale espagnole.

Et alors que son avenir est actuellement incertain, une rumeur évoquait un possible échange entre Lucas Ocampos et Dani Ceballos pour le Real Madrid et le FC Séville.

Une rumeur à laquelle Ceballos s'est empressé de répondre avec un GIF qui veut tout dire. Pas question d'aller chez l'ennemi alors que le joueur a toujours un profond amour pour le club vert et blanc.