La réaction de Koeman après le nul face à Séville

Koeman a pour habitude d'être direct dans ses propos sans passer par des euphémismes. Interrogé par les micros de 'Movistar LaLiga' juste après le coup de sifflet final, le technicien néerlandais a commenté le match à chaud.

"Ça a été un match difficile, ils nous ont mis la pression et notre principal problème est que notre jeu de possession ne s'est pas développé comme nous le voulions. Eux jouent un beau football, exercent un gros pressing et physiquement ils sont meilleurs que nous, c'est une grande équipe", a-t-il notamment déclaré.

"Je pense que nous avons bien joué mais nous avons perdu trop de ballons en seconde période. De cette manière, il est difficile de conserver le rythme mais je suis content car malgré la fatigue, l'équipe a lutté jusqu'au bout", a ajouté le technicien néerlandais.

De manière générale, Ronald Koeman est satisfait avant la trêve internationale.

En ce qui concerne l'action litigieuse sur Messi, l'entraîneur batave a simplement répondu, "Peut-être qu'il y avait pénalty", sans rien ajouter.

Enfin, il a évoqué les débuts de Sergiño Dest sous la tunique blaugrana et Coutinho : "Dest est un jeune joueur qui a une grande confiance en lui et c'est quelque chose de positif. Il peut jouer sur les deux ailes. Coutinho lui a besoin de l'aide et de la confiance de l'entraîneur, ses matchs sont très bons. Il a démontré qu'il est un grand joueur", a-t-il conclu.