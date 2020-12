La Real Sociedad frôle l'élimination en ayant la deuxième équipe la plus offensive

La Real Sociedad a très peu utilisé sa force offensive, n'inscrivant que cinq buts en six matches, une moyenne en dessous du but par match, mais qui suffit pour obtenir une qualification que le club avait en tête depuis le début de saison.

Les statistiques publiées par l'UEFA indiquent que les Basques, avec 111 tirs au total, ont été les deuxièmes plus offensifs de toute la phase de groupe, derrière les Allemands de Hoffenheim, qui ont terminé en tête de leur groupe, contrairement à la Real qui a terminé deuxième derrière Naples.

Derrière les Basques, cette statistique qui illustre le travail offensif met à l'honneur des équipes historiques comme Arsenal (108), Tottenham (104) et le CSKA Moscou avec 99 tirs, ce dernier étant le seul de cette statistique à ne pas avoir atteint la phase finale.

Le président Jokin Aperribay peut en revanche pousser un soupir de soulagement à l'occasion de cette qualification, qui a été obtenue dans le temps additionnel grâce au but de Willian José, une minute avant que son rival pour la deuxième place, l'AZ Alkmaar, n'encaisse un but en Croatie, un résultat qui aurait également permis la qualification de la Real.

Le club tiendra son assemblée générale le 23 décembre et recevra une somme de 13 millions pour la compétition européenne, ce qui aurait été impossible sans la qualification et qui aide grandement les comptes réalistes à passer sans problème majeur le processus d'approbation de ses membres dans l'année la plus difficile en raison de la crise sanitaire.