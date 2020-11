La Real Sociedad reprend la tête de la Liga

La victoire du Real Madrid contre Huesca samedi n'aura pas suffit aux Madrilènes pour conserver la tête, puisque la Real Sociedad s'est chargée de reprendre la première place.

En pleine forme cette saison, l'équipe de Saint-Sébastien a enchaîné ce dimanche et a écrasé le Celta Vigo de Iago Aspas sur la pelouse de Balaídos.

Les locaux se rapprochent un peu plus de la zone rouge et n'ont rien pu faire face à la grande forme de la Real Sociedad. David Silva ouvrait le score après 24 minutes de jeu.

Il s'agissait du premier but de l'ancien joueur de Manchester City depuis son arrivée à la Real Sociedad cet été. Servi par Aihen Muños, Silva inscrivait le premier but de la rencontre.

Dix minutes plus tard, Mikel Oyarzabal doublait la mise après une passe décisive de Portu. Willian José, lui, enfonçait un peu plus le clou avec un but en seconde période (54e). Mais une faute de Le Normand dans la surface permettait à Iago Aspas de réduire le score sur penalty (77e).

Finalement, Willian José inscrivait le dernier but de la rencontre à la 81e minute du match. Une belle victoire de la part des Basques pour reprendre la tête de la Liga.