"La réalité, c'est qu'on n'a personne pour tirer les pénaltys"

Depuis l'absence de Kevin De Bruyne, Manchester City cherche un remplaçant pour tirer les pénaltys, mais Rodri, qui a tiré celui contre Tottenham Hotspur samedi, ne sera pas l'élu.

Le patron des Sky Blues, Pep Guardiola, a exclu que Rodri soit le tireur de pénalty.

"Non. Je veux dire, j'admire le courage avec lequel il l'a pris, mais ce n'était pas un bon pénalty. Je n'aime pas ça et ça m'inquiète. Nous avons besoin d'un spécialiste pour les tirer en toute sécurité. Nous devons nous entraîner", a déclaré l'entraîneur espagnol à 'Sky Sports'.

Ces dernières semaines, City a manqué un certain nombre de tirs au but, Raheem Sterlin et Ilkay Gündogan ayant tous deux tenté leur chance, ce qui a incité l'équipe de Manchester à essayer de nouveaux tireurs.

"Il était un peu en colère parce que nous avons manqué des pénaltys dernièrement, beaucoup plus que prévu et dans les matchs importants, il faut les marquer", a déclaré Rodri, qui a ouvert le score cet après-midi.

"J'ai pris le ballon, personne ne me l'a pris et heureusement j'ai marqué le pénalty", a ajouté le milieu de terrain espagnol.