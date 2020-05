La recrue de Zinedine Zidane

Les supporters du Real Madrid espèrent enfin pouvoir apprécier le jeu d'Eden Hazard sur les pelouses de Liga. Le joueur belge a vécu de nombreux pépins physiques qui l'ont empêché de briller cette saison.

Après une opération au mois de mars dernier, Eden Hazard est aujourd'hui de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers malgré le fait qu'il ait reconnu avoir besoin de travailler plus avec le ballon pour reprendre dans un niveau de forme optimal. Le joueur a un peu plus de trois semaines avant une possible reprise de la Liga.

Zidane n'aurait pourtant pas dû pouvoir compter sur Hazard pour le reste de la saison, mais il semblerait que la suspension du championnat pendant deux mois ait bénéficié à l'international belge ainsi qu'à son entraîneur.

Pour l'instant, l'objet est de pouvoir retrouver la forme pour Eden Hazard. Si le Real Madrid ne voudra pas prendre de risques le concernant, l'attaquant pourrait apporter un peu d'air frais à une attaque madrilène qui a manqué de précision lors des derniers mois.

"Après deux mois d'arrêt, j'ai besoin de plus de travail physique et avec le ballon, donc j'espère seulement être prêt pour le prochain match", a expliqué le joueur belge dans une interview pour les médias officiels de son club.

Eden Hazard ne sera pas le seul retour sur lequel Zidane pourra compter. Blessé depuis la présaison, Marco Asensio est sorti de sa convalescence et est prêt à retrouver les terrains.