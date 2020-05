La recrue promise à Arsenal qui a donné une Ligue des Champions à Liverpool

L'histoire du football est écrite par certains héros dont fait partie Jerzy Dudek en finale de la Ligue des Champions 2005, remportée miraculeusement par les Reds contre le Milan AC.

Un an plus tard, c'est Arsenal qui avait atteint la finale contre le FC Barcelone, mais les Gunners s'étaient finalement inclinés face à l'équipe de Rijkaard.

Mais l'histoire aurait pu être bien différente, puisque le Polonais était plus proche de rejoindre Londres que Liverpool.

C'est ce qu'il a révélé à 'Liverpool Echo' : "Après cinq ans à Feyenoord, j'étais prêt pour un nouveau défi. Cet été, j'avais passé quelques joueurs à Londres et Wenger m'avait montré Highbury et les terrains d'entraînements".

Dudek a reconnu que son transfert était pratiquement fait. "Ce fut une grande visite, nous nous étions mis d'accord et avions pacté le transfert. Je suis retourné aux Pays-Bas et Wenger m'a appelé. 'Je suis désolé', m'avait-il dit. 'Feyenoord veut plus de dix millions d'euros et nous ne le dépenserions même pas pour un attaquant".

Mais faut d'accord, Dudek a finalement terminé à Liverpool, qui offrait moins d'argent. "Arsène m'a appelé, il était très en colère, presque en train de crier. Je suppose que c'était le destin. 'Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai offert presque dix millions et Feyenoord m'a dit non et maintenant...' m'avait demandé Wenger. Je ne pouvais que m'excuser. 'Je n'ai rien eu à avoir là dedans', je lui ai dit".

Alors que le Polonais a été décisif en 2005, Arsenal aurait eu besoin d'un meilleur gardien en 2006, lorsque Lehmann a été expulsé et qu'Almunia a encaissé deux buts face au Barça.