L'Inter battu par ses anciens joueurs

L'Inter de Milan n'a même pas pu mettre la pression sur le Milan et a vu 2021 commencer de la pire des manières. Antonio Conte et ses hommes sont tombés à Gênes face à une Sampdoria plus réaliste qui a rapidement pris les devants avant de contenir le réveil très tardif des Interistes.

Les 20 premières minutes étaient juste incroyables. Trois pénaltys ont été signalés, dont deux seulement ont été confirmés par la VAR. Alexis Sánchez a raté le sien, mais Candreva transforme le sien après une main indiscutable de Barella dans la défense des nerazzurri.

La "règle de l'ex" commençait à se confirmer, avant d'être encore plus présente, toujours en première mi-temps. Belle action de Damsgaard et centre pour Keita Baldé, également ancien de l'Inter, pour le 2-0.

Les hommes de Conte, toujours à contre-courant cette saison, n'ont réagi qu'après ce deuxième but.

Le score était de 2-0 à la pause, mais l'Inter a haussé le rythme en seconde période avec, surtout, l'entrée de Lukaku.

Le Belge a pesé sur la défense. Deux minutes après son entrée, De Vrij, d'un magnifique coup de tête, réduit le score à 2-1.

L'Inter n'est cependant jamais parvenu à revenir au score malgré les fulgurances de Vidal, Eriksen et D'Ambrosio, qui a terminé blessé. Contre-performance difficile à accepter pour l'équipe lombarde, qui soulage le grand rival de la ville, le Milan AC, avant son choc de ce soir face à la Juventus.