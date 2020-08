La règle du neuf

Romelu Lukaku a rejoint l'Inter Milan pour marquer des buts et devenir une référence pour l'attaque du club milanais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur n'a pas déçu.

L'Inter Milan s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League cette semaine et le joueur belge fut l'un des grands artisans de la victoire de l'Inter Milan contre le Bayer Leverkusen en quarts.

D'ailleurs, en inscrivant un des deux buts de son équipe lundi soir, Romelu Lukaku s'est offert un record au sein de la compétition en ayant marqué lors de neuf matchs consécutifs.

À l'évidence, ces neuf matchs consécutifs n'ont pas tous eu lieu avec l'Inter Milan, puisque les Italiens n'ont rejoint la compétition qu'en seizièmes de finale, et que Lukaku ne joue avec les Neroazzurri que depuis le début de la saison.

Et le premier match de cette grande série remonte à il y a déjà très longtemps. C'était en novembre 2014... avec Everton. S'ensuivent quatre autres matchs avec Everton (deux fois deux buts contre les Youngs Boys, et deux autres lors de deux matchs différents contre le Dyamo).

Soit cinq matchs consécutifs en marquant avec Everton, avant ses quatre matchs consécutifs avec l'Inter Milan depuis le 20 février 2020. Il a ainsi marqué un but contre Ludogorets en seizième aller, un autre au retour, puis un but contre Getafe et le dernier contre Leverkusen.

Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi le premier joueur de l'histoire de l'Inter Milan à avoir marqué lors de six matchs européens consécutifs (les quatre d'Europa League, et contre le Barça et le Slavia fin 2019 en phase de groupes de Champions League).