La relation froide entre Lampard et Abramovich

Chelsea a bien commencé la saison. L'équipe se bat pour les premières places en Premier League et a validé à deux matches de la fin son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Une situation qui satisfait beaucoup un Frank Lampard qui a parlé cette semaine de sa situation dans le club londonien à 'The Athletic'. Entre autres sujets, l'Anglais a parlé de sa relation particulière avec le propriétaire du club, le Russe Roman Abramovich, qui était déjà au club lorsque Lampard jouait pour les Blues.

"En ce qui concerne son niveau d'implication, il était très visible à l'entraînement les premières années et parfois après les matches et maintenant, évidemment, cela a changé. C'est peut-être naturel dans la façon dont sa vie et celle du club ont évolué, et nous savons qu'il y a différentes raisons derrière cela", a expliqué Lampard.

De même, l'ancien international anglais a révélé qu'il n'avait pas de contact direct avec Abramovich et que la communication entre les deux se faisait grâce à Marina Granovskaia, directrice du club qui sert de médiateur.

"Je n'ai pas eu de relation étroite avec lui, bien que je rapporte mes réflexions sur les matches, sur la façon dont je nous vois et sur les progrès réalisés. Tout cela se fait via Marina et j'en suis très heureux. Je dirais que la relation est étroite sans être vraiment quotidienne ou hebdomadaire", a-t-il soutenu.

Malgré cela, Frank défend qu'il note la confiance de Roman dans son projet. "Je ressens le soutien de loin, mais c'est très direct, très coupé et c'est comme ça que j'essaie de le rendre. Que ce soit bon ou mauvais, je pense que c'est la bonne politique avec un homme de ce niveau", a-t-il déclaré.