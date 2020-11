La relation entre la Juve et Dybala est au plus mal

L'histoire d'amour entre Dybala et la Juventus de Turin connaît des accrocs. Les deux parties négocient depuis plusieurs semaines sans tomber sur un accord et commenceraient à s'ennuyer d'une telle situation.

L'international argentin demanderait une hausse de salaire, portant ses émoluments à 15 millions d'euros par an, somme que sa direction n'est pas prête à dépenser.

D'après 'Tuttosport', les dirigeants turinois auraient initialement proposé un salaire de 10 millions d'euros à l'ancien joueur de Palerme, avant de revoir cette offre à la hausse et de lui promettre 11 à 12 millions d'euros par saison.

Mais la Joya n'en démort pas, lui qui perçoit actuellement 7,3 millions d'euros par an insiste et souhaite voir son salaire atteindre les 15 millions, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Cristiano Ronaldo.

Aujourd'hui, même si les deux parties souhaitent parvenir à un accord, la situation deviendrait de plus en plus tendu entre le joueur et sa direction.