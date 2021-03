"La remontada ? C'est à nous d'apprendre de nos erreurs"

Le mois dernier, le Paris Saint-Germain a mis derrière lui ses mauvais souvenirs du Camp Nou pour décrocher une victoire 1-4 à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça.

Mais tout n'est pas encore fait, et le PSG a encore un match retour à jouer la semaine prochaine. Et les Parisiens devront se méfier, car le match retour des huitièmes de finale de 2017 était rapidement devenu un cauchemar.

Dans des déclarations pour la radio 'RTL', le capitaine de l'équipe francilienne, Marquinhos, s'est confié sur les enjeux du match et a assuré que son équipe devait apprendre de ses erreurs, malgré les cicatrices toujours présentes.

"Il y a des cicatrices qui restent, c'est une leçon que l'on garde de la vie. À nous d'apprendre de nos erreurs, d'être intelligent. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas se battre, ne pas gagner. Parfois, ça ne passe pas, ce n'est pas notre jour, c'est le foot. Il y a des jours avec, des jours sans", a commencé le défenseur brésilien en revenant sur la remontada de 2017.

Mais Marquinhos assure que ses coéquipiers sont concentrés sur leur objectif : "Il faut juste que l'on garde notre sérénité. On va se préparer ainsi, en pensant à chaque entraînement, à la concentration. On a vu au match d'après contre Monaco que si on n'est pas prêts, présents, on se fait du mal à nous-mêmes. C'est une leçon."

Il est aussi revenu sur la grande performance du PSG au match aller en février dernier : "Au vu des dernières années, c'est un match référence. On s'est parlé après. Ce match nous a vraiment plu. On a fait ce qu'il fallait."