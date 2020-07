La renaissance d'Alexis Sanchez

Après avoir connu un début de saison compliqué et des dernières saisons timides depuis qu'il avait rejoint Manchester United, Alexis Sanchez retrouve des couleurs en Italie.

Celui qui n'avait marqué qu'un but pour une passe décisive avant la reprise du championnat italien est de retour et démontre un tout autre niveau depuis la fin du confinement.

En huit matches, l'international chilien a inscrit un but pour cinq passes décisives. Et plus important encore, il a réussi à recevoir la confiance de son entraîneur, Antonio Conte.

Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais son entraîneur croît en lui et assure avoir pleinement confiance en Alexis Sanchez. Lors de la dernière rencontre contre Torino, il a notamment délivré deux passes décisives.

Sa blessure à la cheville semble être loin derrière lui et Alexis Sánchez est de retour. La presse italienne affirme même que l'Inter songerait à le garder après la fin de son prêt.