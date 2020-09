L'échange corsé entre Neymar et Alvaro sur Twitter

Ce n'est pas de football dont on a parlé le plus après la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain de ce dimanche soir en Ligue 1.

En plus de 17 cartons et 5 expulsions entre les deux équipes, Neymar est sorti du terrain en pointant du doigt les insultes racistes d'Alvaro Gonzalez envers lui.

Le joueur brésilien du PSG était furieux et a même commenté la situation sur les réseaux sociaux, une chose à laquelle le défenseur marseillais a tenté de répondre.

"Il n'y a pas de place pour le racisme. Carrière clean et avec beaucoup de coéquipiers et amis. Parfois, il faut apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain", a lâché le joueur de l'OM.

Un tweet auquel Neymar n'a pas tardé à répondre : "Tu n'es pas un homme qui assume ses erreurs, perdre fait partie du sport. Mais en insultant et en introduisant le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. Je ne te respecte pas, tu n'as aucun caractère. Assume ce que tu dis. Sois un homme, raciste !"