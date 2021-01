La rÃ©ponse de Bruno Ã  Klopp sur les penaltys de United

"Manchester United a eu plus de penaltys en deux ans que moi en cinq ans et demi", avait déclaré Jürgen Klopp après la défaite de son équipe contre Southampton en début de mois.

Quelques semaines plus tard, Liverpool et Manchester United vont se retrouver dans un choc très important pour la course au titre. Ce dimanche, l'éternel rivalité entre les deux équipes va reprendre vie.

Bruno Fernandes, tireur de penaltys de Manchester United, a répondu aux insinuations de Jürgen Klopp dans des propos relayés par 'The Guardian' en Angleterre.

"Les gens peuvent parler et dire ce qu'ils veulent. Mais, pour moi et pour l'équipe, le principal est de continuer à faire les choses bien et, quand nous obtenons un penalty, de marquer. Le reste, je n'entends pas, je m'en fiche honnêtement. On voit toujours ce que les gens disent, mais je ne m'en préoccupe pas", a commencé le milieu de terrain portugais.

"J'ai joué au Portugal et quand vous jouez pour le Sporting, Benfica et Porto parlent toujours de ce genre de choses, parfois pour mettre la pression sur l'arbitre, parfois juste pour faire du bruit dans la presse", a-t-il ajouté.