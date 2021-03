La réponse sèche de Mourinho à ses détracteurs

Mourinho est l'un des plus grands entraîneurs du monde. Le Portugais a gagné le droit d'être respecté par tout le monde pour ce qu'il a accompli dans les équipes où il est passé.

Mais l'élimination en Europa League face au Dinamo Zagreb a tout fait basculer. L'actuel entraîneur de Tottenham s'en est pris à ses détracteurs lors d'un événement organisé par le club.

"Ils pensent qu'ils peuvent parler de football avec l'un des entraîneurs les plus importants de ce sport. Je ne pense pas que quiconque va discuter de la science des fusées avec des gens de la NASA", a déclaré 'The Special One'.

Malgré tous les 'coups' qu'il a reçus au cours de sa carrière, Mou comprend que cela fait partie du jeu : "C'est la beauté du football. J'en ai l'habitude et j'en suis conscient."

Enfin, le Portugais a évoqué les fans qu'il a à travers la planète. "J'ai tellement de "mourinhistas" dans le monde entier que je joue pour eux. Honnêtement, je trouve ma force de moi-même, mais aussi des gens que j'aime et que je connais, même ceux que je ne connais pas", a-t-il conclu.