La retraite ? Guardiola donne des précisions

Guardiola, 49 ans, a déjà parlé de limiter son temps dans le football pour poursuivre d’autres intérêts. "Avant, je pensais que j'allais prendre ma retraite bientôt. Maintenant, je pense que je vais prendre ma retraite en étant un peu plus vieux. Donc, je ne sais pas", a déclaré Guardiola.

L'Espagnol a signé un nouveau contrat de deux ans à City en novembre et a remporté six trophées majeurs au club. Avant son arrivée à Manchester, Guardiola, qui fête ses 50 ans ce mois-ci, a passé quatre ans en tant que manager de Barcelone et trois en charge du Bayern Munich.

«L'expérience vous aide, en particulier la façon dont je vis ma profession», a-t-il ajouté. Le séjour de cinq ans de Guardiola à City représente le plus long engagement qu'il ait pris envers un club au cours de sa carrière de coach. Il a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup et trois Coupes de la Ligue depuis son arrivée en 2016.

Bien qu'il dispute le match de dimanche à Chelsea avec une série de six matchs sans défaite, le coach espagnol reste prudent sur la perspective de remporter un troisième titre de champion. "Si vous pensez à ce qui [peut] arriver en janvier, février - les deux matchs [en cours], nous pouvons perdre ces deux matchs et tout peut arriver", at-il déclaré.

"Donc, en Premier League, chaque match est si difficile et il vaut mieux être calme. La vraie Premier League, les gens à qui j'ai parlé avant d'arriver ici, ont dit que tout le monde peut perdre contre tout le monde. Je n'ai pas vu ça avant maintenant. Les résultats sont imprévisibles."

Parmi les challengers au titre cette saison, on trouve Manchester United, le grand rival, que City affrontera en demi-finale de la Carabao Cup. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer s'est relancée ces dernières semaines, digérant la déception d'une élimination précoce en Ligue des champions.

"Ole est plus heureux que moi", a déclaré Guardiola, dont les préparatifs pour les prochains matchs ont été affectés par cinq joueurs testés positifs pour Covid-19. "Mais je ne suis pas très préoccupé par United. Je suis occupé par ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire avec les joueurs. Ils sont là parce qu'ils le méritent. Depuis mon arrivée, je m'attendais à ce qu'ils soient là tout le temps. Parfois, au cours des dernières saisons, cela n'a pas été possible, surtout en Premier League."