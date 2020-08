La revanche de la "Farmers League"

La "Farmers League", la "Liga de granjeros"... Le football français est critiqué depuis des années dans le reste de l'Europe, et pourtant, deux équipes sur quatre seront françaises en demi-finales de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié contre l'Atalanta Bergame au bout du suspense pour les demi-finales pour la première fois depuis les années 90, et un Olympique Lyonnais réaliste a disposé de Manchester City, quelques jours après avoir sorti la Juventus Turin.

Dans cette Ligue des champions inédite, ce sont donc les équipes françaises, et les Allemands, qui ont créé la surprise, et qui ont renvoyé chez certains des plus grands favoris du tournoi de Lisbonne.

Les deux équipes de Métropole ont écrit l'histoire de la prestigieuse compétition européenne samedi soir, puisque jamais deux équipes du pays n'avaient atteint ensemble le dernier carré de C1.

Une belle revanche pour le football français qui est considéré par beaucoup comme le pire des cinq grands championnats européens, et qui est bien souvent critiqué par les supporters du football européen.

Et encore plus en cette année particulière, alors que le football français avait énormément été critiqué pour avoir suspendu la saison 2019-2020 très tôt, contrairement aux quatre autres championnats du Top européen.

Personne ne s'attendait à voir le PSG et Lyon bien loin après cinq mois sans compétition, et pourtant, ce sont eux qui disputeront le Final 4, tout comme le Bayern Munich et Leipzig, qui étaient bien plus reposés. Pourquoi ? Car la Bundesliga fut la première à reprendre, et aussi la première à se terminer (fin juin), laissant plus d'un mois de repos aux joueurs de Julian Nagelsmann et Hansi Flick.

La surcharge du calendrier des dernières journées de Premier League, Serie A et Liga aura-t-elle été fatale au reste des membres du Final 8 ? Difficile à dire, mais en tout cas, c'est bien la France qui s'offre une revanche sur le reste de l'Europe, et qui rêve maintenant de voir au moins une de ses équipes atteindre la finale de dimanche prochain. Et ce n'est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire.