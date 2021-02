La Roma a un pied en 8e de finale

La Roma, aidée par les buts de l'Espagnol Borja Mayoral et du Bosniaque Edin Dzeko, s'est mis en bonne voie pour passer en huitième de finale d'Europa League après avoir battu Braga (0-2) au Portugal, lors du match aller des 8es de finale.

Le Balkan a ouvert le score après cinq minutes sur une passe de Leonardo Spinazzola.

L'attaquant espagnol a fait bon usage de ses minutes. Il a commencé sur le banc, tout comme Gonzalo Villar, qui est entré en début de deuxième mi-temps à la place du Brésilien Ibanez.

Plus tard, à la 70e minute, Mayoral et entré en jeu à la place de Dzeko, et un quart d'heure plus tard, il profite d'un ballon perdu de Jordan Veretout pour battre le gardien brésilien Matheus.

L'équipe portugaise a été réduite à 10 dès la 54e minute après l'expulsion de Ricardo Esgaio.