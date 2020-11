La Roma et Naples s'imposent à l'extérieur

Pour cette septième journée de Serie A, la Roma et Naples avaient pour obligation de l'emporter, face à des adversaires théoriquement à leur portée, pour se maintenir dans les premières places. C'est chose faite.

Les Romains s'imposent au Genoa grace à une grosse performance de Mhkitaryan qui marque un triplé en 40 minutes, ne laissant aucune chance aux Génois.

Ce fut plus difficile pour le Napoli, qui s'impose à Bologne sur la plus petite des marges. Osimhen a ouvert le socre rapidement et le score n'a plus bougé ensuite.

Les deux équipes terminent donc la journée à 14 points, à seulement 2 points du leader milanais, en attendant son match contre le Héllas Vérone.