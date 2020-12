La Roma pense à se débarasser de Carles Pérez

Carles Perez ne fait pas une saison au niveau qu'on attend de lui à la Rome et le joueur ne convainc pas son entraîneur Paulo Fonseca, comme l'indique 'TMW'.

L'ancien joueur du FC Barcelone a disputé 11 matchs, dont cinq en tant que titulaire, et n'a marqué qu'un seul but en un peu plus de 500 minutes. Les Romains veulent plus, lui aussi, mais il ne parvient toujours pas à le montrer.

C'est pourquoi, selon le média précité, les Romains envisagent de se séparer de l'attaquant afin d'attirer un autre joueur lors du prochain marché d'hiver.

Carles Perez perd sa place et fait savoir publiquement qu'il s'efforce de donner beaucoup plus : "Je pense que je peux donner plus et profiter des opportunités que l'entraîneur me donne. J'espère que je peux faire quelque chose de bien contre les Young Boys", a-t-il déclaré avant le match d'Europa League.