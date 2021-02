La Roma régale et double la Juventus

La Juventus de Turin a réalisé une bien mauvaise opération en tombant samedi contre le Napoli, et a vu la Roma lui passé devant au classement ce dimanche en Serie A.

Les hommes de Fonseca se sont régalés sur la pelouse du Stade Olympique de Rome contre l'Udinese, et le Français Jordan Veretout en a profité pour inscrire un doublé.

Après cinq minutes de jeu, le Français a ouvert le score (5e), avant de doubler la mise vingt minutes plus tard en transformant un penalty (25e). Pedro alourdissait le score en toute fin de match avec un troisième but (90+3).

L'Udinese est treizième, et la Roma prend donc provisoirement la troisième place du classement, ayant un match joué de plus que la Juventus de Turin, le Napoli et la Lazio, ses principaux concurrents pour la dernière marche du podium.