La Roma songe à laisser partir Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan est sous contrat avec la Roma jusqu'en 2022. Mais il pourrait partir cet été, du moins c'est ce qui se dit en Italie.

Malgré le fait qu'il y a un mois, il se disait que le meneur de jeu prolongerait automatiquement son contrat lorsqu'il aurait joué 25 matchs pour la Roma, un chiffre qu'il a déjà atteint, il se trouve que sa continuité n'est pas assurée.

'Il Corriere dello Sport' explique que, pour le moment, son renouvellement est bloqué. Mino Raiola, l'agent du joueur, ne veut pas bouger tant que l'on ne sait pas si la Roma sera ou non en Ligue des Champions.

Et le club n'aurait à priori rien décidé non plus. Le journal italien ajoute que le club envisage sérieusement de lui chercher un point de chute. De cette façon, ils économiseraient près de 4 millions nets que touche Henrikh Mkhitaryan. Nous connaîtrons la décision finale cet été.