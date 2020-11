La Roma veut blinder Mkhitaryan

Le bon début de saison de la Roma en Serie A (3e de Serie A avec 17 points) repose sur la force de l'équipe. Mais les récentes victoires, tant en championnat qu'en Ligue Europa n'auront peut-être pas eu lieu sans un joueur, Henrikh Mkhitarian. Il a inscrit six buts lors de ses trois derniers matches, contre Cluj, le Genoa et Parme.

En conséquence, le club envisage déjà de prolonger le contrat de l'international arménien, qui expire en juin. À 31 ans, il prouve qu'il a encore beaucoup à apporter au plus haut niveau.

Comme l'avance 'Tuttosport', le meneur de jeu serait également heureux de pouvoir continuer avec La Louve. Le club compterait sur le joueur et souhaiterait le conserver.

Mkhitaryan aurait sur la table une offre d'environ trois millions d'euros par an, plus deux autres millions en variables, après sa signature.

L'ancien joueur d'Arsenal, de United et du Borussia a marqué six buts et délivré cinq passes décisives en 11 matches pour la Roma cette saison.