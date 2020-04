La Sampdoria, libérée, délivrée

La Sampdoria a informé via un communiqué officiel que ses joueurs contaminés au coronavirus, les Italiens Manolo Gabbiadini et Antonino La Gumina, le Norvégien Morten Thornsby, le Suédois Albin Ekdal et le Gambien Omar Colley, ont été testés négatifs.

"La UC Sampdoria communique que, après les examens prévus par la loi, les joueurs contaminés par le COVID-19 ont été testés négatifs", a informé le club de Gênes.

D'autres joueurs de Serie A, comme Pezella, Matuidi ou encore Rugani ont eux aussi été testés négatifs il y a quelques jours.