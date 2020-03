La Sampdoria ne communiquera plus sur les cas de coronavirus

La psychose et la panique ont pris place à cause du Covid-19 qui se répand à l'échelle mondiale. Le club, qui avait communiqué jusqu'à maintenant, a pris la décision de ne plus le faire afin de "ne pas alimenter de nouvelles inquiétudes concernant des situations qui sont sous contrôle".

À travers un communiqué officiel, la formation italienne invite "les médias à respecter cette décision".

"La Sampdoria annonce qu'afin d'éviter toutes paniques inutiles, a opté pour ne plus communiquer plus d'informations sur les membres de club, qui se sont soumis aux tests de coronavirus", peut-on lire.

Le club ajoute que "l'unique information importante est que les jeunes vont bien et qu'ils se trouvent à leur domicile".