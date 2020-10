"La sanction de la VAR a été sévère aujourd'hui"

Qui dit Clásico, dit polémiques. Le Real Madrid a obtenu un penalty après une faute de Clément Lenglet sur Sergio Ramos, et les Catalans n'ont pas apprécié la décision de la VAR.

Après Ronald Koeman, qui a laissé exploser sa colère en conférence de presse, Sergio Busquets a lui aussi confié pour 'Movistar' qu'il trouvait la sanction sévère.

"C’est difficile à juger parce que tu vois ce genre de situation dans beaucoup de matchs. Je pense par exemple à un match du Betis où c’était beaucoup plus clair et ça n’a pas été sifflé. Ils disent qu’une action doit être très claires pour faire intervenir la VAR et je pense que c’est la sanction est sévère aujourd’hui", a confié Sergio Busquets après la défaite.

"Le penalty a fait pencher la balance de leur côté. Ils ont marqué et ont été mieux après le penalty. (...) C’était équilibré, surtout en première mi-temps. En deuxième, nous avons eu deux occasions. Nous étions bien dans le match, nous avions le ballon et nous trouvions des espaces", a ajouté le milieu de terrain du Barça.