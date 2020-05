"La seconde finale de Ligue des Champions contre Madrid fut un échec"

Les supporters de l'Atlético de Madrid ont subi deux lourdes défaites en trois ans lors de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Simeone, le coach de l'Atletico, a qualifié la deuxième défaite d'"échec".

"La défaite de la première finale de la Ligue des Champions n’a pas été un échec, la seconde l’a été. L’échec c’est quand vous avez un objectif et que vous ne l’atteignez pas. À Lisbonne, nous venions de remporter la Liga. Ce fut une saison extraordinaire. De plus, le Real Madrid avait été meilleur sur les 90 minutes et plus solides dans les prolongations. Pas à Milan. Et que cette nouvelle défaite se produise sur une séance de tirs au buts, une équipe avec si peu de finales dans son histoire… Je m’étais dit : ‘comment faire pour surmonter ça’…", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec 'EFE'.

Simeone a également parlé de la comparaison entre Messi et Maradona. "Ils sont différents. L'un est une machine à buts. J'en souffre tous les jours depuis quelques années. L'autre était le football argentin représenté par une seule personne. Il semblerait que Messi, qui est plus mûr, commence à montrer ses vraies couleurs, et cela n'a jamais été difficile pour Diego."