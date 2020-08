La sélection de Belgique pour la reprise du football international

La sélection belge a partagé ce mardi sur ses réseaux sociaux la convocation de Roberto Martinez pour le coup d'envoi de la deuxième édition de la Ligue des Nations.

La Belgique affrontera le Danemark et l'Islande les 5 et 8 septembre prochain, et le sélectionneur espagnol a convoqué un total de 29 joueurs pour ce rendez-vous.

Parmi les surprises, les premières sélections de Jérémy Doku, ailier de 18 ans qui évolue à Anderlecht; Landry Dimata (22 ans), et Hendrik van Crombrugge (27 ans).

Voici la sélection de la Belgique : Casteels, Courtois, Mignolet, Van Combrugge; Meunier, Alderweireld, Boyata, Cobbaut, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vertonghen; De Bruyne, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel, Carrasco, Castagne, Chadli, Thorgan Hazard, Eden Hazard; Doku, Mertens, Origi, Trossard, Verschaeren, Dimata, Lukaku.