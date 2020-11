Il ne reste que quelques pour mois pour l'ouverture de l'Euro et Zlatan Ibrahimovic y pense. L'attaquant de l'AC Milan a évoqué cette semaine un possible retour en sélection suèdoise.

"Si tu me demandes, je vais être honnête : oui, la sélection me manque. Ce n'est pas un secret. Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n'ai pas fini ma carrière " a-t-il déclaré après être sacré meilleur joueur suèdois pour la 12e fois.

Le 2 novembre déjà, Zlatan avait posté sur Twitter une vidéo de lui, avec le brassard de capitaine suivi d'une description : "Ça fait longtemps". Un retour de l'ancien du PSGs en Suède ? très probablement.