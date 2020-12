La sÃ©rie indigente de Timo Werner Ã  Chelsea

La triste série de l'attaquant de Chelsea Timo Werner devant le but s'est poursuivie lors de sa défaite en Premier League contre Arsenal samedi.

L'international allemand a été remplacé à la mi-temps contre les Gunners et ce nouvel épisode a porté sa série de matchs sans marquer à 10 rencontres toutes compétitions confondues.

Cette série est la plus longue depuis ses 12 matches sans marquer pour l'international allemand entre mars et septembre 2016 sur des périodes à Stuttgart et au RB Leipzig.

Werner n'a pas réussi à enregistrer un tir cadré contre Arsenal et n'a eu que deux touches dans la surface de réparation avant d'être remplacé par Callum Hudson-Odoi lors de la défaite 3-1 des Blues, samedi soir

Signé pour 47,5 millions de livres sterling depuis le RB Leipzig avant la saison 2020-21, Werner n'a marqué que quatre buts en 15 matchs de Premier League.

Son dernier but pour Chelsea est survenu lors d'une victoire 4-1 contre Sheffield United à Stamford Bridge le 7 novembre dernier.

Lampard a défendu le bilan du joueur de 24 ans avant le match avec Arsenal malgré son manque de buts et a déclaré qu'il "faisait peur aux équipes" et "leur causait des problèmes".

L’affiche du Boxing Day de samedi, opposant Arsenal à Chelsea, a en effet tourné à l’avantage des Gunners. Ces derniers étaient pourtant englués dans une profonde crise, mais ils ont su trouver les ressources pour signer leur meilleure performance de la saison. Elle fut matérialisée par un brillant succès.

Métamorphosés, les hommes de Mikel Arteta ont livré un match de grande qualité, alors que de nombreux joueurs manquaient à l’appel, tels que David Luiz, Gabriel ou Pierre-Emerick Aubameyang.

L’entraineur espagnol a dû aligner un onze rajeuni, mais cela lui a souri. L’équipe a joué sans complexes et a puni son adversaire du jour. Un adversaire qui, de son côté, était totalement à la ramasse.