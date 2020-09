La seule solution pour Bale : s'en aller gratuitement

Les années passent et se ressemblent pour Gareth Bale, lui qui depuis quelques saisons semble proche d'un départ mais se confrontent à la réalité du mercato. Cette fois, le problème Bale paraît être pris très au sérieux à Madrid, la rencontre entre Zidane et le joueur ne peut plus être reportée alors que les matchs en sélection touchent à leurs fins.

Bale n'a pas pu cacher sa déception lors de sa dernière apparition avec le Pays de Galles, apparition durant laquelle il s'est "de nouveau senti footballeur", il a également reconnu sa méforme due à sa situation à Madrid.

Le footballeur gallois envisage de quitter Madrid seulement si ces dirigeants le libèrent gratuitement, son nouveau club lui offrira alors un salaire intéressant et une prime à la signature. Une idée qui n'enchanterait pas les madrilènes.

Rappelons que Bale est le second transfert le plus cher de l'histoire du club.