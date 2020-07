La situation entre le Real Madrid et Gareth Bale est plus que tendue. Dans l'emission 'Lauschangriff", Toni Kroos, a donné son opinion sur la position du joueur et du club : "Il n'y a pas moyen d'éluder le fait que la situation n'est satisfaisante pour personne. Il n'a certainement encore jamais joué aussi peu qu'en ce moment. Peut-être en tient-il rigueur aux dirigeants pour ne pas avoir pu partir en 2019"

L'allemand a également souligné le fait que l'international gallois pouvait avoir le sentiment qu'on se joue de lui : "Il voulait partir l'été dernier et le club avait, dans un premier temps, dit oui et ils sont revenus le voir pour dire non. Je pense que ça l'a énervé. Je ne sais pas si il l'est toujours d'ailleurs. C'est un sujet sensible."

Plusieurs clubs s'intéressent à Gareth Bale, notamment le club chinois, Jiangsu Suning. Ce qui paraît la destination la plus probable étant donné que le club possède les moyens financiers pour satisfaire les prétentions salariales du joueur.

Cela fait 7 ans que Gareth Bale est au Real Madrid. Son agent, Jonathan Barnett, avait déclaré que son joueur "resterait".

La situation reste tout de même très compliquée. Un dénouement aura certainement lieu à la fin de la Ligue des Champions.