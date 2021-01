La solution du Barça était déjà au club : Dembélé

Il semble qu'Ousmane Dembélé ait définitivement laissé les blessures derrière lui et commence lentement à être le joueur pour lequel Barcelone a versé plus de 100 millions d'euros en 2017.

Le Français a eu une attitude différente cette saison. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'impact lors du match de coupe contre le Rayo mercredi, un match dans lequel Francisco Trincao était titulaire et a joué presque tout le match, le Français a en effet retrouvé son meilleur niveau.

Dembélé ne joue plus avec la crainte de se blesser comme il l'a fait ces dernières saisons après son passage à vide et, lorsque Messi n'était pas là, il a porté l'équipe sur son dos.

Après une saison 2019-20 pratiquement inédite et au cours de laquelle il n'a disputé que 9 matches, l'ancien du Borussia Dortmund en compte déjà 21, dont 12 en tant que titulaire car, à l'époque où Ansu Fati était en forme, Ronald Koeman préférait aligner le jeune formé au club.

Il cumule déjà 6 buts et 3 passes décisives, des chiffres qui le mettent en bonne voie pour répéter la saison 2018-19 au Barça, saison où il a fait preuve de plus de régularité et où il a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives.

Avec un contrat jusqu'en 2022 et un salaire qui devra être renégocié à la baisse, beaucoup sont déjà convaincus que le club pourra clore sa prolongation, car il retrouve peu à peu le niveau qu'il a montré en Allemagne et qui a fait soupirer la moitié de l'Europe pour sa signature.