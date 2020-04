La somme astronomique donnée par Morelos cette année

Alfredo Morelos a de nouveau sorti le chèquier pour aider son pays, la Colombie, à freiner l'évolution du coronavirus, selon une information de Michael Gorman.

Le président de l'entreprise World in Motion a affirmé que le joueur donnera 75 000 livres, soit 370 millions de pesos colombiens.

Gorman, de plus, a expliqué que Morelos a déjà donné cette saison plus de 300 000 livres pour aider les familles les plus défavorisées.

