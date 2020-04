La somme sur laquelle le Real va devoir faire une croix sans reprise de Liga

Pour le moment, les différentes ligues et fédérations européennes ne veulent pas envisager de ne pas reprendre le football pour la fin de saison car cela soulèverait un grand nombre de questions et ferait perdre beaucoup d'argent à de nombreuses institutions.

Les clubs, qui sont déjà très affectés par l'absence de football, pourraient ne pas toucher la somme qu'ils touchent pour les droits télévisés si le football ne reprend pas avant la saison prochaine. D'autres facteurs pourraient aussi empêcher les clubs de toucher leurs revenus habituels.

Et selon les informations de 'Mundo Deportivo', le Real Madrid de Florentino pourrait devoir s'asseoir sur environ 70 millions d'euros de droits télévisés si un tel cas venait à se produire.

Il s'agit de la somme de droits télévisés que le club merengue n'a pas encore touchée pour le moment cette saison. Depuis le début de l'exercice, le club avait déjà touché 160 millions d'euros.

Et ce n'est pas tout, car sans football, il n'y aura pas d'entrée d'argent grâce à l'affluence des supporters dans les stades, et le Bernabéu ferait une croix sur environ 4.5 millions d'euros par match non disputé selon le média cité.