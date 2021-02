La story de Milik pour la Saint Valentin

Milik a quitté Naples dans de mauvaises conditions, après avoir été mis à l'écart jusqu'en janvier pour ne pas avoir voulu prolonger avec les conditions qui lui avaient été proposées. Et il semble qu'il en veuille à Di Laurentiis, bien que sa façon de le montrer soit extrêmement ironique.

Il a publié une story très particulière sur son Instagram. Une photo de lui et de Di Laurentiis, ornée de cœurs violets en néon et de deux hashtags : "Souvenirs" et "Joyeuse Saint-Valentin".

Un message ironique et pas du tout subtil qui n'a pas mis longtemps à se propager, et qui montre très clairement que l'attaquant de l'Olympique de Marseille sait très clairement qui est responsable de son départ de Naples.