La succulente offre du Barça à Lautaro Martinez

L'été et le mercato ne sont pas encore là, mais la possible arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone fait déjà couler de l'encre quotidiennement dans les médias espagnols et italiens.

Le joueur de l'Inter Milan semble être la relève idéale pour Luis Suárez pour les années à venir et son entente avec Leo Messi a déjà été prouvée lors des rassemblements de la sélection argentine.

Lautaro Martinez serait très intéressé par l'idée de rejoindre le Camp Nou et cela serait la raison pour laquelle le Barça serait déjà en train de travailler pour tenter de conclure un accord le plus rapidement possible avec le joueur et l'Inter Milan.

Selon les dernières informations de 'Tuttosport', l'Italie parle déjà d'une grande offre du Barça pour le joueur. Une offre qui lui offrirait le double de ce que lui propose l'Inter Milan, ainsi qu'un contrat de cinq ans.

Le média italien parle d'une proposition de salaire de sept millions d'euros par saison. Un contrat de cinq ans et deux supplémentaires en option. Une offre qui devrait séduire l'international argentin.