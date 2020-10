La Super Ligue européenne, le Barça dit oui

Depuis 1998, le projet d'une Super Ligue européenne est dans les tuyaux. L'UEFA, la haute diréction du football européen a toujours été contre cette idée et continue de camper sur ses positions du fait qu'elle pourrait avoir un impact sur la Ligue des champions et l'Europa League.

Au mois d'août dernier, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, s'était expliqué sur le sujet : "Toute Superligue de 10, 12, 24 clubs deviendra ennuyeuse. Quand vous entendez l’hymne de la Ligue des champions, vous savez de quoi il s’agit… Je ne vois pas comment cela peut être un succès, même s’ils essayaient de le faire".

'SkySports' affirme ce mercredi que ce projet pourrait coûter la somme de 5 milliards d'euros, avec une aide de la FIFA et être aidé par d'autres établissement bancaire tel que JP Morgan. 'As' explique également que la compétition pourrait s'appeler European Premier et démarrer dès septembre 2022.Le format de la compétition serait composé de 18 équipes des 5 grands championnats : Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et la France.

Le FC Barcelone, qui a vu son président Josep Bartomeu démissionné, devrait participer a cette nouvelle compétition. En effet, l'ex-patron du Barça, a communiqué sa sortie de la direction catalane et en a profité pour expliquer la participation du club : "Je peux annoncer qu'hier (lundi) nous avons approuvé les prérequis pour faire partie d'une Superligue européenne. La décision de jouer la compétition doit être ratifiée par la prochaine assemblée". Cette même source évoque la participation du Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le PSG, l'Inter Milan, l'AC Milan, Liverpool et Manchester United.