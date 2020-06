La superbe déviation de Giovanni Reyna pour Haaland !

Pour Haaland marquer, c'est devenu la routine, et face à Leipzig cela n'allait pas être différent. Le Norvégien a marqué son quinzième but en 17 matches pour le Borussia Dortmund en seulement une demi-saison. Son but est venu grâce à une action collective, et quelle action !

Giovanni Reyna, 17 ans, qui vise déjà à s'imposer dans l'équipe première, a montré à Favre de quoi il est capable.

Brandt déborde et centre en retrait vers l'entrée de la surface pour Giovanni Reyna. L'Américain remise en première intention pour Erling Braut Haland qui contrôle avant de mystifier le portier de l'équipe adverse.

Un but magnifique, avec une déviation délicieuse de Reyna pour Haaland sans oublier le magnifique travail de Brandt.