VIDÉO : la superbe finition de Icardi face à Marseille

Sans surprise, sans trembler, sans forcer, sans même avoir besoin de titulariser Neymar, le PSG a très facilement remporté dimanche le 100e Classique de l'histoire du football français en battant l'Olympique de Marseille.

Icardi a inscrit le deuxième but du PSG contre l'OM, son quatrième en trois matches contre l'OM. Le but de l'Argentin est heureux mais il a aussi exposé toutes les limites marseillaises avec, sur l'action, Payet passif, Nagatomo dépassé et Alvaro battu par meilleur que lui.