La Supercoupe d'Europe file à Munich !

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions et le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, se donnaient rendez-vous pour la Supercoupe d'Europe. Un match au sommet qui a tenu ses promesses.

À la 13ème minute de jeu, l'espagnol Jesus Navas, sur le côté gauche, centre pour Luuk De Jong, le néerlandais remisait alors sur Ivan Rakitic mais ce l'ancien du Barça bousculé par David Alaba, dans la surface, voit l'arbitre siffler le point de pénalty. Lucas Ocampos, qui garde toujours son sang froid pour ce genre d'occasion, trompe Neuer à contre pied. 1-0 pour Séville.

À la demie-heure de jeu, Thomas Müller envoie, de l'exterieur du pied, un centre vers Robert Lewandowski. Légerement excentré, le polonais passe le ballon au point de pénalty pour Goretzka qui n'a plus qu'à placer un plat du pied pour mettre le ballon au fond des filets. Égalisation du Bayern (1-1).

Prolongations à Budapest. Flick, le coach du Bayern, effectue quelques changements. Entré en cours de jeu, Javi Martinez devient le héros du match. Après un mauvais dégagement du poing de Bono, l'espagnol tente sa chance d'une tête dans les cages vides de Séville et marque le but décisif. Pour son dernier match avec la formation allemande, Javi Martinez offre un quatrième titre au Bayern Munich. De 2019 à ce jeudi, le Bayern c'est une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, une Ligue des champions et une Supercoupe d'Europe.