La Supercoupe se tiendra en Arabie Saoudite malgré la pandémie

Pas de changement de plan pour la Fédération espagnole. Malgré le contexte actuel et les nombreux cas positifs dans les équipes, la Supercoupe d'Espagne se jouera de nouveau en Arabie Saoudite.

Comme l'a affirmé 'Marca', la Fédération espagnole compte maintenir la deuxième édition du tournoi dans le pays saoudien, comme prévu, pour la deuxième semaine de janvier.

Les quatre équipes qui se rendront en Arabie saoudite en 2021 seront le Real Madrid et le FC Barcelone, en tant que premier et deuxième du championnat, et l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, en tant que finalistes de la Coupe du Roi.

Toujours selon 'Marca', la Fédération se rendra en Arabie Saoudite dans les prochaines semaines pour s'informer directement de la situation du pays, notamment sanitaire et de l'élaboration d'un protocole de sécurité pour les joueurs.

D'autre part, 'Marca' a également expliqué que la Fédération espagnole était déjà en train d'organiser la finale de Coupe du roi sous forme de confrontation unique. Celle-ci aura lieu le 4 avril entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, tandis que la finale de l'édition 2020-21 aura lieu le 18 avril, également au stade de la Cartuja (Séville).