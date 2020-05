La surprise brésilienne de Lyon déjà dans le viseur du Barça

À la demande de Juninho, Bruno Guimaraes rejoignait l'Olympique Lyonnais cet hiver après avoir réalisé un grand tournoi pré-olympique avec la sélection U17 du Brésil en Amérique du sud.

À l'âge de 22 ans, le joueur est déjà le capitaine de la sélection olympique et a rapidement réussi à convaincre dès son arrivée à Lyon lors du mois de février dernier.

Le milieu de terrain a participé à un total de cinq rencontres avec l'OL, toutes en tant que titulaire, et fut l'auteur d'une performance remarquable contre la Juventus Turin en Ligue des champions.

Et selon les informations de 'AS', c'est justement cette performance qui aurait attiré l'attention d'un club européen, et pas n'importe lequel : le FC Barcelone.

Le profil du joueur plairait aux dirigeants du Barça, qui auront besoin de renforts cet été malgré la situation délicate dans laquelle se trouvent les clubs en raison de la crise provoquée par la pandémie.

Lyon, qui ne devrait pas jouer l'Europe la saison prochaine après l'annonce de la fin de saison 19-20 de Ligue 1, pourrait devoir vendre plusieurs joueurs cet été. Et l'OL devra faire attention, car Guimaraes est déjà suivi de près.