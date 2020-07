"La tactique ne permettra pas de gagner contre le Real Madrid"

Malgré l'avantage que Manchester City a face au Real Madrid (City avait gagné 2-1 au match aller au Bernabeu) Guardiola pense que la solution pour ce match retour ne se jouera pas sur la tactique.

" Ce match est très important. Mes joueurs connaissent les qualités du Real Madrid. La tactique ne permettra pas de gagner ce match, la clé sera l'énergie que mes joueurs auront sur le terrain, de nous tous."

Avant d'ajouter : "Ce match spécial se jouera sur l'envie de chacun. Nous devons prouver et faire un bon match pour gagner contre le Real Madrid. Le score à l'aller ne nous donne pas l'avantage. On se doit d'être bon sur toutes les zones du terrain et de nous donner l'opportunité de gagner pour passer au tour suivant."