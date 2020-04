La tendre histoire derrière la célébration de Messi après chaque but

Messi nous a laissé des célébrations qui resteront toujours dans nos mémoires : la bise à sa chaussure après le but de tête face à Van der Sar lors de la Finale de C1 en 2009 ou la fois où il a montré son maillot aux tribunes du Bernabéu, lors du dernier 'Clasico' de Liga, en avril dernier.

Cependant, après toutes ses célébrations, il fait toujours le même geste : il regarde et il désigne le ciel avec deux de ses doigts. Derrière ce geste se trouve sa grand-mère maternelle, Celia. Elle est décédée quand la star argentine n'avait que 10 ans, mais elle a laissé une trace inoubliable chez Messi.

En effet, ce fut sa grand-mère qui l'a accompagné pour la première fois sur un terrain de foot. Messi n'avait que quatre ans et elle s'est disputée avec son entraîneur pour qu'il fasse jouer Leo. Le coach ne le voulait pas en raison de sa petite taille mais, après l'insistance de Celia, il a fait jouer Messi, qui a marqué deux buts et ils ont gagné le match.

"Elle me manque tellement. J’aurais tellement voulu qu’elle voie ce que je suis devenu. C’est pour cette raison que je lui dédie mes buts, parce que j’aime me dire qu’elle me voit de là où elle est."

Ainsi, chaque fois que Messi a marqué l'un de plus de 500 buts de sa carrière, il l'a dédicacé à sa grand-mère, qui fut le pilier fondamental de sa famille et du début de sa légende.