La tête de Benzema vaut de l'or... et faire gagner des points

Le Real Madrid a imposé sa supériorité face à un Getafe qui n'a pas pu montrer toute sa qualité. Grâce à des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy, les hommes de Zidane ont pris les trois points. Le '9' du Real Madrid a ouvert le score et a facilité la tâche à ses coéquipiers.

Le journaliste Pedro Martín de 'COPE' indique que le Real est l'équipe qui a marqué le plus de buts de la tête en Liga cette saison, avec un total de 10 réalisations. Benzema et Casemiro en ont marqué 3 chacun. Lucas Vázquez, Mariano, Modric et Varane se sont également illustrés dans les airs.

Au cours d'une saison où le Real a des difficultés à être régulier dans le jeu, les 'merengues' font la différence grâce à leur bon jeu de tête. Karim est, cette saison, et depuis quelques années, une valeur sûre dans ce secteur.

Si on tient compte des 3 dernières saisons, depuis que Cristiano Ronaldo a été transféré à la Juventus, le Français est le joueur qui a le plus marqué de la tête.

Lors des 3 dernières saisons, il a fait mouche de la tête à 13 reprises. Depuis que l'ancienne icone de la 'maison blanche' est partie à la Juve, Benzema est le meilleur marqueur de la tête de la Liga.

Youssef En-Nesyri, Maxi Gómez et Charles sont loin des performances du Français avec seulement 3 réalisations de la tête.