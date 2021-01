La transformation physique incroyable de Fernando Torres

Fernando Torres a fait ses adieux au football l'été dernier, même il y est toujours lié. L'ancien joueur de l'Atlético passe son diplôme d'entraîneur et s'exerce avec les équipes jeunes du club.

Mais il travaille aussi son corps. Sur les réseaux sociaux, "El Niño" a partagé une vidéo de l'accord commercial avec une entreprise asiatique et a surpris par son changement physique.

En moins d'un an, Fernando Torres a augmenté le volume musculaire de son corps comme jamais auparavant et ressemble plus à un culturiste qu'à un footballeur.

Les images de son changement radical ont fait le tour du monde parce que "El Niño" a pris quelques kilos.