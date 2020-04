Ce n'est un secret pour personne, Zinédine Zidane souhaiterait recruter Paul Pogba pour son Real Madrid pour la saison 2020-2021.

Le Real Madrid ne cesse de penser à la possibilité d'enrôler le Français et pourrait revenir à la charge cet été, sachant qu'il ne reste plus qu'un an de contrat au champion du monde à Old Trafford.

Ce ne sera pas la première fois que les Merengue tenteront de mettre le grappin sur Pogba, puisque le club de Florentino Perez avaient tenté deux approches par le passé.

Comme le rappelle 'AS', en 2016, le Real avait entamé des discussions avec la Juve pour le transfert de Pogba, mais Manchester United avait alors mis plus d'argent sur la table, finissant par enrôler le Français contre 105 milions d'euros.

En 2019, l'été dernier, les Merengue sont revenus à la large pour un joueur qui a toujours beaucoup plu à Zidane. Mais cette fois-ci, Manchester United demandait une somme trop importante, alors que le Real avait recruté Hazard, Vinicius et Rodrygo.

Ainsi, le Real Madrid pourrait de nouveau lancé une offensive l'été prochain. Le contrat du Français expire en juin 2021, et Manchester United ne pourra par conséquent pas se montrer aussi gourmand qu'en 2019.

Pogba aura le choix entre un retour à la Juventus ou une nouvelle aventure au Real Madrid, où Zinédine Zidane l'attend à bras ouverts. Alors, la troisième sera-t-elle la bonne pour Pogba ?