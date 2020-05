La valeur de marché des joueurs avant et après le coronavirus

Depuis plusieurs semaines maintenant, le monde parle de l'influence qu'aura la pandémie sur l'économie du football. La prochaine fenêtre de mercato sera bien différente et les opérations mirobolantes qui ont eu lieu lors des dernières années ne pourront pas avoir lieu cette fois-ci. Les clubs sont déjà en train de réfléchir à de nouvelles façons de recruter, et l'échange de joueurs entre les clubs pourrait être commun cet été.

Les clubs perdent leur pouvoir économique mais les joueurs vont aussi perdre de la valeur. ProFootballDB a réalisé une étude pour tenter de calculer les variations de la valeur des joueurs. Comment ? Nous avons étudié de nombreuses caractéristiques en fonction du club, ou du championnat dans lequel évolue le joueur, afin de composer un algorithme qui puisse calculer la nouvelle valeur d'un joueur après la pandémie.

L'algorithme se base sur des critères comme l'âge du joueur, ses années d'expérience, son type de contrat, si le championnat dans lequel il joue est annulé ou non etc. Il prend même en compte les prévisions de la Commission Européenne pour 2020 dans le cadre de la crise actuelle, en plus des facteurs habituels qui marquent les fluctuations de la valeur de marché des grands acteurs du monde du football.

L'étude a choisi d'observer l'évolution de 22 joueurs qui ont les valeurs les plus importantes sur le marché mais qui auraient aussi dû faire couler beaucoup d'encre sur le mercato estival 2020. Voici donc comment les valeurs des joueurs les plus voulus sur le mercato ont évolué avant et après le coronavirus.

Kylian Mbappé (196.26M), Raheem Sterling (164.45M) et Harry Kane (155.48M) restent sur le podium, comme avant la pandémie, mais ont vu leur valeur baisser considérablement. Celle du Français a baissé de 19.2%, celle du joueur de City de 11.9% et celle de Kane a baissé de 11.6%. Jadon Sancho s'est fait une place dans le Top 10 en conséquence de la baisse de la valeur de Roberto Firmino.

Neymar (86.55M) et Sadio Mané (86.55M) ont chuté dans le classement, tout comme Marcus Rashford (89.46M) et Romelu Lukaku (86.83M). Mohamed Salah (96.58M) est le seul du Top 10 à monter d'une place.

Dans ce Top 10, la chute des valeurs est de 13.2% en moyenne, et toutes les valeurs ont baissé d'au moins 10%. Seuls Mbappé, Sterling, Kane et Griezmann parviennent à maintenant une valeur supérieure à 100 millions d'euros. Avant la crise provoquée par la pandémie, celles de Salah, Neymar et Mané atteignaient elles aussi les 100 millions d'euros.

Le numéro 10 du PSG est le joueur qui a vu sa valeur chuter le plus parmi les plus grands joueurs. Une baisse impressionnante de 21.4% de sa valeur. Une chute qui s'explique principalement par l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, ainsi que par la baisse du pouvoir économique des clubs pour pouvoir le recruter. Une situation qui affecte logiquement Kylian Mbappé à son tour, dont la valeur a baissé de 19.2%.

Dans le cas contraire, on trouve Erling Haaland. Sa valeur n'a baissé que de 7,6%. Son jeune âge et la reprise récente de la Bundesliga influent beaucoup sur son prix. Matthijs de Ligt a lui aussi profité de sa jeunesse (baisse de 9.5% de sa valeur). Avec Jadon Sancho (baisse de 9.79%), ils sont les trois seuls joueurs à avoir perdu moins de 10% de leur valeur.

Quel avenir pour le mercato estival ?

L'étude de ProFootballDB s'est projetée vers le prochain marché des transferts en prenant en exemple les transferts dont la presse parle le plus depuis plusieurs mois. Si le Real Madrid voulait recruter Kylian Mbappé cet été, il lui faudrait débourser au moins 155 millions d'euros. Quant au Barça, il n'aurait qu'à payer la moitié pour Neymar Junior (86 millions d'euros). En revanche, il leur serait plus judicieux de miser sur Haaland, qui coûterait 31.34 millions d'euros, et Lautaro Martinez, dont la valeur post-pandémie atteint 48.63 millions d'euros.

Paul Pogba serait même moins cher pour le Real Madrid : 45.91 millions d'euros. La valeur d'Eduardo Camavinga atteindrait, selon l'étude, 24.08 millions d'euros, et celle de Dayot Upamecano serait de 16.99 millions d'euros.

Il serait donc bien judicieux de miser sur de tels joueurs cet été. Mais à l'évidence, les clubs à qui appartiennent ces joueurs savent que la valeur des joueurs va baisser cet été, et ne tenteront de tirer le maximum de gains de ces opérations.